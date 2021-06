Ölkə üzrə iyun ayının pensiyaların ödənişi başa çatdırılıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan məlumat verilib.

Bildirilib ki, vətəndaşlar pensiyalarını kartları vasitəsilə müvafiq bankların bankomatlarından əldə edə bilərlər.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.