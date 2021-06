Təhsil Nazirliyinin 13 saylı Ərazi Maliyyə Hesablaşma Mərkəzinə yeni rəis təyinatı olub.

Metbuat.az-ın report-a istinadən məlumatına görə, bununla bağlı təhsil naziri Emin Əmrullayev əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən Mənsimli Sənan Famil oğlu Mərkəzin rəisi təyin edilib.

Qeyd edək ki, S.Mənsimli 1987-ci ildə Biləsuvar şəhərində doğulub.

