Türkiyəli şoumen Mehmet Əli Ərbil müğənni Seda Sayan barədə etdiyi paylaşım ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, şoumen sənətçinin yeni mövsümdə "Kanal D" telekanalında səhər proqramında aparıcılıq etməsinə sərt münasibət bildirib:

"Keçmişi daha təmiz olsaydı, iftar verilişi də aparardı. Halal olsun, televiziyalar reytinq qazana bilməyən bu qadını hələ də işlədirlər"./axsamaz/

