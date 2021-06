Prezident Cıdır düzündə rəqs etdi - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Şuşada Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə “Musiqi irsi və Qarabağ atları Cıdır düzündə” adlı musiqili kompozisiya təqdim edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, birinci xanım Əminə Ərdoğan musiqili kompozisiyaya baxıblar.

Təşkil olunan tədbir zamanı Prezidenti İlham Əliyev və digər vəzifəli şəxslər Cıdır düzündə rəqs edib.

Həmin götüntüləri təqdim edirik:

