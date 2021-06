Avro-2020-nin qrup mərhələsi davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, F qrupunda Macarıstanla qarşılaşan Portuqaliya 3:0 hesablı qələbə qazanıb.

Avropa çempionatı

F qrupu, 1-ci tur

20:00. Macarıstan - Portuqaliya - 0:3

Qollar: Querrero, 84, Ronaldo, 86-pen. 90+2

Baş hakim: Cüneyt Çakır (Türkiyə)

Budapeşt, "Puşkaş Arena".

