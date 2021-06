"Bəzi söz-söhbətlər başladı..." - Nigardan nişanı qaytarma xəbərinə REAKSİYA

Xəbər verdiyimiz kimi, dünən əməkdar artist Nigar Şabanova nişanını qaytarması xəbər gündəmi zəbt edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mövzu ilə bağlı sənətçi MTV Azərbaycana açıqlama verib. O, bildirib ki, yayılan xəbərlər yalandır:

"Səhər-səhər belə xəbər almağıma çox pis olmuşam. Çünki mənə yaraşmayan antireklam mənə lazım deyil. Ağızdan yellər alsın. Bəli şəkilləri silmişəm. Çünki nəfsə inanmırdım amma inandım. Arada bəzi söz-söhbətlər olmağa başladı. Düşündük ki, nişan, nikah olar professional şəkillər, video olar onda paylaşarıq". (big.az)

