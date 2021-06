Daxili İşlər orqanlarında növbəti kadr dəyişikliyi olub.

Metbuat.az Manşet.az-a istinadən xəbər verir ki, Daxili İşlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazovun əmri ilə, Nizami Rayon Dövlət Yol Polisi (DYP) şöbəsinin rəisi polis polkovnik-leytenantı Firdovsi Yusubov vəzifəsindən azad edilərək, təqaüdə göndərilib. Hazırda rəis vəzifəsini müvəqqəti olaraq Hüseyn Hüseynov icra edir.

