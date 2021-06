Əsirlərə işgəncə verən ermənilər ömürlük həbs edilə bilər- Hüquqşünas

1991-93-cü illərdə azərbaycanlı əsirlərə işgəncə verən ermənilər ömürlük azadlıqdan məhrum edilə bilər.



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ARB24-ün “İşgüzar səhər” verilişinə açıqlamasında hüquqşünas Ruzi Səmədov deyib.

“1991-93-cü illərdə azərbaycanlı əsirlərə işgəncə verən ermənilərin ittiham olunduğu maddələr ağır cinayətlərdir və hökm hissəsində 20 ilədək və ya ömürlük azadlıqdan məhrumetmə nəzərdə tutulacaq. Məhkəmənin gedişatında verilən ifadələrə, sübutlara və aparılmış araşdırmaya uyğun olaraq hökm veriləcək”, - o bildirib.

