Seçkilərdə ruslar və Qərb Paşinyana kömək edir?

Şənbə günü Ermənistanın Baş naziri vəzifəsinin müvəqqəti əvəzedicisi Nikol Paşinyan təbliğat kampaniyası zamanı Azərbaycandan Ermənistana qayıdan erməni hərbi əsirlərin şəklini paylaşıb və 15 erməninin qayıtdığını bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Joğovurd” nəşri yazır ki, xəbər həqiqətən də böyük səs-küyə səbəb olub.



“Məsələ hətta siyasiləşib və müxalifət bildirib ki, bu, İlham Əliyevin Paşinyanın reytinqini qaldırmaq istədiyi deməkdir, hakim qanada yaxın dayanmış təbliğatçılar isə işarə vurublar ki, sərhəd məsələsi həm də İlham Əliyevin Paşinyanın uzaqlaşmasını istədiyini sübut edir.



Bundan sonra ABŞ və Gürcüstan hökumətlərinin reaksiyası müşahidə olunub və məlum olub ki, proses Amerika tərəfindən moderasiya edilib, Gürcüstan isə müəyyən iştiraka sahib olub.



Burada düşünə bilərik ki, rus dövlətinin göstərdiyi səylər effekt vermir və amerikalılar daha güclü və nüfuzludur”, - deyə nəşr qeyd edib.(Ordu.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.