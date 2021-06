Daha bir siyasətçi prezident seçkisində iştirakdan imtina etdi

İslahatçı siyasətçi Mihralizadə İrandakı prezident seçkilərindən imtina edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İRNA-nın verdiyi məlumata Mihrəlizadə prezident seçkilərindən çəkildiyini bildirərək məktubunu Daxili İşlər Nazirliyinə təqdim edib.

Xatırladaq ki, prezidentliyə 7 namizəd qeydə alınmışdı: İran ali məhkəməsinin sədri İbrahim Rəisi, məsləhət şurasının katibi Möhsün Rzayi, Mərkəzi Bankı keçmiş müdiri Abdülnasir Himməti, təhlükəsizlik şurasının keçmiş katibi Səid Cəlili, parlament sədrinin müavini Əmir Hüseyn Kazizadə-Haşimi, Qum şəhərindən olan deputat Əlirza Zakani və Möhsün Mehrəlizadə. Hazırda namizədlərin sayı 6-

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.