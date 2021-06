İsrailə məxsus qırıcılar Qəzza zolağına zərbələr endirib.

Metbuat.az Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, hücum zamanı fələstinli qruplaşmaların mövqeləri hədəfə alınıb. Fəsadlar barədə məlumat yoxdur. Bu tərəflər arasında imzalanmış atəşkəsdən sonra ilk hücumdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.