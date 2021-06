Koçaryanın Şuşa açıqlamasına SƏRT CAVAB : Yoxsa yeni müharibə istəyir?

Ermənistanın eks-prezidenti Levon Ter-Petrosyan xələfi Robert Koçaryanı kəskin tənqid edib.

Metbuat.az Ermənistan KİV-nə istinadən xəbər verir ki, Petrosyan, Koçaryanın Şuşa və Hadrutu “geri qaytaracam” açıqlamasından narazı qalaraq deyib ki, Koçaryan başımıza çox bəla gətirə bilər.

“O, Şuşa və Hadrutu hansı yolla geri almaq istəyir? Koçaryan bilir ki, hazırda orda Azərbaycan ordusu dayanır. Nə düşünür ki, onlar ərazidən sadəcə çıxıb gedəcəklər?Görünən odur ki, Robert Koçaryan erməni xalqına yeni müharibə, yeni qurbanlar, qan və itkilər barədə söz verir”- deyə Koçaryan açıqlama verib.

