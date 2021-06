"Səbail" klubu daha bir futbolçusu ilə müqavilənin müddətini uzadıb.

Metbuat.az klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, 32 yaşlı hücumçu 2021/2022 mövsümündə də "dənizçilər"in formasını geyinəcək.

Qeyd edək ki, Rauf Əliyev "Səbail"ə 2020-ci ilin yanvarında keçib. Klub daha əvvəl Əfran İsmayilovla bir illik yeni sözləşmə bağlandığını açıqlayıb.

