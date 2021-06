Dünyanın diqqəti bu bölgəyə çevrildi: 100 ölü çox sayda yaralı var / FOTOLAR

Cənubi Amerika ölkəsi Ekvadordakı bir neçə həbsxanada eyni anda üsyan baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə zamanı 100-ə qədər məhkum ölüb. Çox sayda yaralı var. Məlumata görə, toqquşma qruplaşmalar arasında baş verib. Tərəflər odlu silahlardan və bıçaqlardan istifadə edib. Vəziyyəti nəzarət altına almaq üçün həbsxanalara xüsusi təyinatlı qüvvələr cəlb edilib.

Vəziyyət nəzarət altına götürülsə də, gərginlik davam edir. Hadisə prezident Lenin Morenonun nəzarətindədir. Dünyanın aparıcı xəbər agentlikləri həbsxanaların ərazisindən canlı yayımlar edib.

