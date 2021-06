“Neftçi” klubu ulduz futbolçusu Keysuke Honda ilə rəsmən yollarını ayırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 35 yaşlı yarımmüdafiəçinin başa çatan müqaviləsi yenilənməyin. "Ağ-qaralar" yaponiyalı oyunçuya göstərdiyi xidmətə görə təşəkkür edib, ona gələcək karyerasında uğurlar arzulayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.