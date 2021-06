Paşinyanı İFŞA ETDİLƏR: Sənəd ortaya çıxdı

Erməni siyasətçi Naira Zohrabyan Paşinyanın müharibəni dayandıra biləcəyi ilə bağlı dəlillərin odluğunu bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Zohrabyan deyib ki, Ermənistanın Vatikandakı keçmiş səfiri Mikail Minasyanın yayımladığı bir sənəd olduqca baş giccəlləndirici və dəhşətlidir.

"Paşinyan 10 oktyabrda müharibəni dayandıra bilərdi. O zaman, qurbanlarımızın sayı bir neçə yüz olardı amma Şuşi və Hadrut bizdə qalardı. İndi isə Nikol davamlı asfaltlama siyasətinə çəkic tutaraq seçki kampaniyası aparır. Onun təcavüzkarlığına hamımızın “marş”deməsini gözləyir.

