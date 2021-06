Ərdoğan Rusiyanı Cənubi Qafqazdan UZAQLAŞDIRIR - Tarixi plan Ermənistanı QORXUYA SALDI

“Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri yeni səviyyəyə çıxdı. Türkiyə nəhayət Cənubi Qafqazda möhkəmləndi. Tədricən Rusiyanı da oradan uzaqlaşdırdı”.

Metbuat.az erməni KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu açıqlamanı erməni politoloq Semyon Bağdasarov bildirib.

Baqdaryan deyir ki, Ərdoğanın, xüsusən "İrəvanla münasibətləri yaxşılaşdırmaq" baxımından söylədikləri heyrətləndiricidir.

“Türkiyə prezidenti Ərdoğan Ankaranın Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmaq üçün hər şeyi edəcəyini bildirmiş və “altılı platforma” çərçivəsində əməkdaşlığa dəvət etmişdi. Cənab Ərdoğanın "Ənvər Paşanın ruhu şad olsun" cümləsini söyləməsini nəyə işarə etdiyi maraqlıdır. Türkiyə yalnız Cənubi Qafqazda dominant mövqe qazanmağı hədəfləmir. Türkmənçay müqaviləsinin imzalanmasının 200-cü ildönümünün yaxınlaşdığını nəzərə alsaq, hər şey daha qorxulu görünməyə başlayıb”.

Baqdaryan qeyd edib ki, Türkiyə Rusiyanı cənubdan uzaqlaşdırır və bəlkə də "pomidor diplomatiyası" nı kənara qoymağın və təhlükəsizlik barədə düşünməyin və ölkənin əsas xarici işlər nazirliyində də ciddi kadr dəyişiklikləri etməyin vaxtı gəlib çatmışdır.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

