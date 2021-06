​Unibank müştərisi kartında saxladığı və xərclədiyi vəsaitə görə daha yüksək gəlir qazanacaq

Unibank yeni strategiyası çərçivəsində nağdsız ödənişlərin həcminin artırılması istiqamətində daha bir yenilik edib.

Müştəri məmnuniyyətini artırmaq və nağdsız ödənişləri stimullaşdırmaq üçün iyunun əvvəlindən nağdsız ödənişlərdə daha yüksək cashback və kart hesab qalığına daha yüksək faiz sistemi tətbiq olunur. Yeni sistemlə “Unibank”ın kredit və debet kartı ilə alış-veriş edənlər, eləcə də öz vəsaitini debet kartda saxlayan müştərilər illik 5%-dək əlavə gəlir qazanmaq imkanı əldə edirlər (https://www.youtube.com/watch?v=llPiDKv3hBg).



Hər ay qazanılan cashback vəsaiti və yaxud kart qalığına hesablanmış əlavə faizlər növbəti ayın ilk günü müştərinin kart hesabına köçürülür. Şərtlər haqda ətraflı bankın saytından (https://unibank.az/cards/goto?language=az&name=cashback) öyrənmək mümkündür.

Bazardakı bank kartlarının müqayisəsi göstərib ki, Unibank kartları ən çox qazandıran kart məhsullarındandır. Son 1 ildə Unibank müştəriləri 1 milyon manatdan çox cashback, kart qalığına isə 1,2 milyon manatdan çox vəsait qazanıblar.

Unibank hazırda yüz minlərlə ödəniş kartı ilə müştərilərinin xidmətindədir. Kart sahibləri asanlıqla və çox rahat, təhlükəsiz şəkildə öz kartları ilə alış-veriş edə bilirlər. Bank kartlarına xidmətin “Unibank”ın öz Kart Prosessinq Mərkəzinə köçürülməsi, kart istifadəçilərinə bir çox üstünlüklər qazandırıb. Bank kartlarının "Unibank"ın öz Prosessinq Mərkəzi tərəfindən idarə edilməsi, ödəniş kartları və nağdsız ödənişlər istiqamətində daha çevik və effektiv olmasına imkan verir. Prosessinq mərkəzi "Unibank"ın yüz minlərlə kart müştərisinin istəklərinə cavab verən çeşidli, innovativ məhsullar və geniş xidmət təqdim etməkdədir.

Ətraflı məlumatı (012) 117 nömrəli telefondan, Bankın saytından (www.unibank.az) və yaxud facebook və twitter səhifələrindən (www.facebook.com/unibank.az , https://twitter.com/unibank) əldə etmək olar.

Unibank-Sənin Bankın!

