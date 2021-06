2 bacıya eyni anda evlilik təklifi etdi: Qadınlar GÖZLƏNİLMƏZ QƏRAR verdilər / FOTOLAR

Davranışları ilə dünyanın ən tanınmış əkizlərinə çevrilən Anna və Lusi 8 ildir eyni şəxsi sevir.

Metbuat.az xəbər verir ki, tərəflər evlənmək yolunda ilk ciddi addımı ataraq nişanlanıblar. Lakin Avstraliyada yaşayan bacılar münasibətlərini rəsmiləşdirməkdə problem yaşayır. Avstraliyada qanun 1 şəxsin eyni anda yalnız bir şəxslə evli olmasına icazə verir.

Bu qadağadan böyük məyusluq duyan 3-lük ölkədən köçmək qərarına gəlib. Onlar 3-lü formada ailə qurmasına icazə verən ölkə axtarır. Beni açıqlamasında bildirir ki, xanımların hər ikisini sevir və onların hər ikisinə eyni anda evlilik təklif edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.