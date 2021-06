Pakistan Milli Məclisindəki Büdcə iclasında hökumət ilə müxalif millət vəkilləri arasında gərginlik yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin anlar telefon vasitəsilə lentə alınıb. Tərəflər büdcə dəftərlərini bir-birilərinə atıblar. Hadisəyə müdaxilə edən təhlükəsizlik qüvvələri əsəbi millət vəkillərini sakitləşdirmək istəyərkən bəzi millət vəkilləri də onlara köməklik göstərib.

Gülər Seymurqızı

