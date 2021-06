Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əliyar Əliyevin ermənilər tərəfindən dağıdılmış məzarı bərpa olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə foto paylaşılıb.

Xatırladaq ki, 1992-ci il oktyabrın 3-də "Tikanlı zəmi" yüksəkliyi uğrunda döyüşdə tabor komandiri Ə.Əliyev və onun sürücüsü Əlisadət Ağayev qəhrəmancasına həlak olublar. Ə.Əliyev Qubadlı rayonunun Qəzyan kəndində dəfn olunub.

