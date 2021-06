Nazirlikdən bağça uşaqlarının valideynlərinə MÜRACİƏT ETDİ

Səhiyyə Nazirliyi övladı bağçaya gedən valideynlərə müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumatda özünü narahat hiss edən uşaqların bağçaya göndərilməməsi tövsiyə edilib:

“Övladınızda xəstəlik, qızdırma, boğaz ağrısı, burun axması, öskürək, iştahsızlıq, halsızlıq və . əlamətlər müşahidə olunursa, onları bağçaya göndərməyin. Bağçaya gedən övladlarınıza əl yuma vərdişi qazandırın, öskürərkən və ya asqırarkən ağzını, burnunu dəsmalla tutmasını söyləyin. Yeməkdən əvvəl-sonra, tualetdən əvvəl-sonra əllərini su və sabunla yumağı öyrədin”.

