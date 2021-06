“Ağ ev”dən ABŞ prezidenti Co Bayden və türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasında baş tutan görüş barədə açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, rəsmi nümayəndənin sözlərinə görə, görüş zamanı S-400 məsələsi müzakirə edilib. Jurnalistin “Türkiyənin Kabil hava limanındakı mövcudluğu qarşılığında S-400 məsələsində razılaşma əldə olundumu?” sualına nümayəndə belə cavab verib:

“Xeyr. S-400 məsələsi ilə Kabil hava limanı arasında bağlantı yoxdur”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.