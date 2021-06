Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Milli Məclisin bu gün keçirilən xüsusi iclasında Azərbaycanın mərhum şairi Bəxtiyar Vahabzadənin şeirinin ilk iki bəndini söyləyib.

Metbuat.az həmin videonu təqdim edir:

Bir ananın iki oğlu,

Bir amalın iki qolu.

O da ulu, bu da ulu

Azərbaycan - Türkiyə.

Dinimiz bir, dilimiz bir,

Ayımız bir, ilimiz bir,

Eşqimiz bir, yolumuz bir

Azərbaycan - Türkiyə .

