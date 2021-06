UEFA-nın prezidenti Aleksander Çeferin Bakıya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu gün Bakı Olimpiya Stadionunda olacaq. O, AVRO-2020-də A qrupunun Türkiyə - Uels oyununu izləyəcək.

Xatırladaq ki, qarşılaşma saat 20:00-da başlayacaq.

