Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan Bakıya səfəri çərçivəsində Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyev və görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə Əliyevanın məzarlarını ziyarət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Respublikası Prezident Administrasiyası tvitter səhifəsində məlumat verib.

