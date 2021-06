Azərbaycanda geyim satışı obyektlərindəki dəyişmə otaqlarından istifadə qadağandır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Səhiyyə Nazirliyinin təsdiqlədiyi müxtəlif ticarət və xidmət sahələrində, ofislərdə koronavirus infeksiyasına dair metodiki göstərişlərdə öz əksini tapıb.

Eyni zamanda, kosmetika və ətir satışı obyektlərində nümunə üçün ayrılmış kosmetik vasitələrin istifadəsi qadağandır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.