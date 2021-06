Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Bakıya səfəri çərçivəsində Ağdam rayonundakı Türkiyə-Rusiya Birgə Monitorinq Mərkəzində xidmət edən türkiyəli hərbçilərlə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyası "Twitter"də məlumat paylaşıb.

