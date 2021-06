"Yaxşı nəticə qazana bilərdik" - Şenol Güneş

"Nəticə yaxşı deyil. Turnirə böyük xəyallarla gəldik".

Metbuat.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyə millisinin baş məşqçisi Şenol Güneş Bakıda Uels yığmasına 0:2 hesabı ilə uduzduqları AVRO-2020-nin A qrupunun II tur matçından sonra mətbuat konfransında deyib.

69 yaşlı mütəxəssis bildirib ki, matça pis başlasalar da, sonradan oyunlarını tapdılar: "Amma buraxılan qol bizə mənfi təsir etdi. Top itkilərimiz çox oldu. Rəqibə çox boş sahə verdik, onlar da istədikləri qolu vurdular. Daha yaxşı nəticə qazana bilərdik. Şansımız çox idi. Amma bu məğlubiyyətdən sonra vəziyyətimiz pisləşdi".

