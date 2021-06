Bakının Sabunçu rayonunda mübahisə zamanı bir nəfər xəsarət alıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Bakıxanov qəsəbəsində baş verib.

Qəsəbə ərazisində yerləşən kafedə 1984-cü il təvəllüdlü Eyvazova Kəmalə Həsrət qızı tanıdığı şəxs tərəfindən küt alətlə döyülüb. Yaralı qapalı kəllə-beyin travması alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.