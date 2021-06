Dünyada koronavirusla bağlı son STATİSTİKA

Dünyada (COVID-19)virusuna yoluxanların sayı 177 milyon 815 min 697 nəfərə çatıb.

Metbuat.az Worldometers saytına istinadən xəbər verir ki, virusdanölənlərin 3 milyon 848 min 934 nəfərdir.

Dünya üzrə koronavirusa yoluxanma sayına görə ABŞ birinci yerdədir. Bu ölkədə 34 365 985 nəfər virusa yoluxub, 616 150 xəstə dünyasını dəyişib.

İkinci sırada isə Hindistan gəlir. İndiyədək ölkədə 29 700 313 nəfərdə virus aşkar edilib, 381 931 nəfər virusun qurbanı olub.



Üçüncü sırada yer alan Braziliyada bu günədək 17 629 714 nəfərdə koronavirusa yoluxub. Onlardan 493 837 nəfəri vəfat edib.



