ABŞ ordusunun əsgərləri insan qaçaqmalçılığı ilə məşğul olarkən həbs ediliblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, hərbçilər Texas ştatındakı yoxlama məntəqəsində sərhəd mühafizəçiləri tərəfindən saxlanılıb. Araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, əsgərlər 100 dollar qarşılığında mühacirlərin lazım olan məntəqələrə çatmasına şərait yaradıblar.

Həbs olunan hərbçilərin zaminlə azadlığa buraxılması üçün 75 min dollar tələb olunub. Əsgərlər barədə araşdırmalar davam edir.

