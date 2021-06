İki il əvvəl ilk dəfə Ayın ən uzaq bölgəsinə aparat göndərən Çin kosmosla bağlı növbəti addımı atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çin öz kosmos stansiyasına 3 kosmonavt göndərib. Onlar 3 ay dünyadan 380 kilometr məsafədə yerləşən “Tianhe” modulunda qalacaq. Bütün dünyanın diqqətlə izlədiyi kosmonavtlar yerli vaxtla 09:22-də uçub.

Qeyd edək ki, Çin Beynəlxalq Kosmos stansiyası layihəsindən çıxarıldığına görə, sərbəst fəaliyyət göstərir.

