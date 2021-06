Ağstafa rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən “Xaşxaş-2021” şərti adlı kompleks əməliyyat-axtarış və profilaktik tədbirlər nəticəsində rayonun Həzi Aslanov qəsəbəsi ərazisində yabanı halda bitən narkotik tərkibli çətənə kolları aşkar edilib.

Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Gəncə regional qrupundan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, ümumi çəkisi 3950 kiloqram olan, 14240 ədəd çətənə kolları kökündən çıxarılıb və yandırılaraq məhv edilib.

