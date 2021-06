Sabah İran xalqı yeni prezidentini seçəcək

Sabah İranı xalq öz seçimini edərək növbəti 4 il üçün İranın yeni prezidentini seçəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, prezident postu uğrunda 4 nəfər - İranın Məhkəmə Sisteminin sədri Seyid İbrahim Rəisi, Mərkəzi Bankın sədri Nasir Himməti, Məsləhət Şurasının katibi, SEPAH-ın sabiq komandiri Möhsin Rzayi və sabiq deputat Seyid Əmir Hüseyn Qazizadə Haşimi mübarizə aparacaq.

Səsvermə saat 08:00-dan başlayaraq 00:00-dək davam edəcək. İran Daxili İşlər Nazirliyi seçkilərin nəticələrinin şənbə günü səhərədək açıqlanacağını bildirib. İranda seçkilərdə 60 milyona yaxın insanın səsvermə hüququ var.

