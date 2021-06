Abşeronda 2 yaşlı uşaq 6-cı mərtəbədən yıxılaraq ölüb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Abşeron Gənclər Şəhərciyində qeydə alınıb.

2019-cu il təvəllüdlü Felin Oruclu 6-cı mərtəbədə olan mənzildə oynayarkən ehtiyatsızlıqdan yerə yıxılaraq ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

