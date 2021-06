Əfqanıstanda son 1 gün ərzində terrorçulara qarşı irimiqyaslı əməliyyatlar aparılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ordunun əməliyyatları nəticəsində 119 terrorçu məhv edilib. 100-ə qədər silahlı yaralanıb. Ordunun itkiləri barədə məlumat yoxdur.

