Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana səfəri ilə bağlı rəsmi “twitter” hesabında paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ərdoğan paylaşımda Qarabağ zəfərinin Azərbaycana, Qafqaza və dünyaya gətirəcəyi faydaların dəyəri zaman keçdikcə daha yaxşı başa düşüləcəyini bildirib. Gülər Seymurqızı

