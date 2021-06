"Sumqayıt" FK Tellur Mütəllimovla yeni müqavilə imzalayıb .

Metbuat.az klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, "7 nömrə"miz Tellur Mütəllimov növbəti mövsümdə də komandada çıxış edəcək.

Qeyd edək ki, ötən mövsümdən Tellur Mütəllimov ümümilikdə 25 oyunda meydana çıxıb. O, 3 dəfə də rəqib qapılarına yol tapmağa müvəffəq olub. Tellur həmçinin Azərbaycanın U-21 və "A" millilərinin uğurları üçün çalışıb.

