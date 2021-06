Dünyaca məşhur aktyor Jan Klod Van Dammın oğlu azərbaycanlı qızla evlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kris van Damm Suada Hacızadə adlı xanımla ailə həyatı qurub. Sözügedən xanım pianoçu və prezident təqaüdçüsüdür. O, 24 oktyabr 1999-cu ildə Bakıda doğulub.

Kris van Damm isə1987-ci ildə Los-Ancelesdə anadan olub. O, aktyor və kinorejissordur

