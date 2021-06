Bayden Cenevrədən əliboş qayıtdı - Tramp

ABŞ-ın keçmiş prezidenti Donald Tramp xələfi Co Bayden və onun rusiyalı həmkarı Vladimir Putin arasında baş tutan görüşə münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, görüş Moskva tərəfi üçün yaxşı keçib. Bayden isə toplantıdan əliboş qayıdıb. Tramp bildirib ki, ABŞ Rusiyanın planlarına mane ola bilmir.

“ABŞ və Rusiya arasında olan münasibətlər başqa cür ola bilərdi. Onlar istəyir ki, iqtisadi vəziyyətləri yaxşı olsun. Bizə də onlarda olan resurslar lazımdır” - deyə Tramp bildirib.

