Harutunyan Şoyquya zəng etdi: "Rus sərhədçilər Zəngəzura yerləşsin"

İyunun 16-da Ermənistan Respublikası Müdafiə Naziri vəzifəsini icra edən Vaqarşak Arutyunyan Rusiya Federasiyası Müdafiə Naziri Ordu generalı Sergey Şoyqu ilə telefon danışığı edib.



Metbuat.az erməni KİV-nə istinadən xəbər verir ki, iki ölkənin müdafiə nazirliklərinin rəhbərləri, Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki vəziyyətin həlli yollarını müzakirə ediblər. Vaqarşak Harutyunyan, erməni tərəfinin məsələni sülh yolu ilə həll etmək çağırışlarına hörmətlə yanaşdığını qeyd edərək, Ermənistan tərəfinin mövqeyinin dəyişməz olduğunu bildirib.

Vaqarşak bildirib ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin nümayəndələri heç bir şərt olmadan Ermənistan Respublikasının ərazilərini tərk etməlidirlər.

Vaqarşak Harutyunyan və Sergey Şoyqu, Rusiya sərhədçilərinin Ermənistan-Azərbaycan sərhəd hissələrində yəni Syunik (Zəngəzur) və Gegharkunik bölgələrində yerləşdirilməsini də müzakirə ediblər.

Telefon danışığında, Rusiya Federasiyasının Qarabağdakı sülhməramlı korpusunun həyata keçirdiyi missiyanın gedişatına, müdafiə sahəsində Ermənistan-Rusiya əməkdaşlığına, habelə regional məsələlərlə əlaqəli bir sıra məsələlər ətrafında müzakirə edilib.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

