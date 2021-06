"Qara göbələk"dən sonra indi də "yaşıl göbələk" virusu - Koronavirusa yoluxanlar risk qrupudur

Hindistanda, "qara" və "ağ", həmçinin "sarı" göbələk adlanan göbələk xəstəliklər ilə yanaşı, koronavirusu müalicə edən həkimlər "yaşıl göbələk" xəstəlikləri olan insanları tapıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Hindustan Times xəbər verib. Qəzetin yazdığına görə, ilk "yaşıl boros" hadisəsi, ay yarım əvvəl İndaurda koronavirus müalicəsi alan 34 yaşlı bir kişi - Madhya Pradeşdə tapılıb. İnfeksiya onun ağciyərlərinin 90 faizinə təsir etmişdi. Xəstə koronavirusdan müalicə olundu, lakin qısa müddətdə burnundan qanaxmaya başladı və qızdırma əmələ gəldi.

Həkimlər onun "qara göbələyə" yoluxduğundan şübhələndilər, lakin araşdırmalar onun əslində "yaşıl boros" adlı göbələk xəstəliyinə tutulduğunu aşkarladı. Xəstə hazırda Mumbayda müalicə alır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.