Bakıda küçələrin birində qadına qarşı zor tətbiq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Görüntülərdə qadın bir nəfər tərəfindən zorla maşına mindirilmək istəsə də, zor tətbiq edilən qadın müqavimət göstərib. Ətrafdakı insanların yaxınlaşdığını görən həmin şəxs isə ərazidən uzaqlaşıb.

Hadisənin hansı səbəbdəm baş verdiyi bilinmir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.