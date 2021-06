İNANILMAZ: Çoban qoyunlarını otararkən tapdı - Kəndlilər axın edib axtarışlara başladı / FOTOLAR

Cənubi Afrikanın KvaZulu-Natal əyalətindəki kəndə sakinlər böyük sevinc içindədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, heyvanlarını otaran çoban otlaq ərazidə qəribə görünüşə malik daşlarla rastlaşıb. Ərazidə almaz olduğunu güman edən çoban, sakinlərə xəbər verib. Minlərlə insan kəndə axışaraq ərazidə qazıntı işlərinə başlayıb. Sakinlər ərazidə almaz olduğuna inanır. Maraqlıdır ki, bölgədə araşdırma aparan rəsmi dairələr iddiaları təkzib etməyib.

Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl də ölkədə oxşar hadisə baş vermişdi. Hökumət əraziyə qüvvə yeridərək, sakinləri uzaqlaşdırmışdı.

