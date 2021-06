Azərbaycanlı qız məşhur aktyorun oğlu ilə nişanlanıb.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, iddialara görə, azərbaycanlı pianoçu xanım Suada Hacızadə ilə Jan Klod Van Dammın oğlu Kristofer Van Damm nişanlanıb.

Mərasiminin xarici ölkələrdən birində yerləşən səfirliyin binasında baş verdiyi bildirilir.

