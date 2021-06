Ölkədə hər 3 ailədən biri XƏYANƏT səbəbindən boşanır - VİDEO

Nikaha girən hər 3 ailədən biri boşanır.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ARB24-ün “Xəbərlər” proqramında qeyd edilib. Məlumata görə, mütəxəssislər qorxulu tendensiyanın qarşıda olduğunu və boşanmaların dinamikasının artacağını proqnozlaşdırırlar.

Məsələ ilə bağlı danışan sosioloq Üzeyir Şəfiyev isə bildirib ki, son vaxtlar boşanma səbəbləri arasında daha çox xəyanət və sosial-iqtisadi səbəblər üstünlük təşkil edir:

“Bütün dünyada olduğu kimi bizdə də insanlar arasındakı münasibətə internet resursları müdaxilə edir, onlayn və texnogen amillər təsir göstərir. Bunun fonunda isə ailədaxili iqlimdə dəyişiklik baş verir”.

