Hindistanın məşhur aktyoru Çandraşekhar 98 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bollivud aktyoru Mumbayda dünyasını dəyişib. Məlumata görə, onun ölümü yaşı ilə əlaqədardır. Qeyd edək ki, Bollivud ulduzu buna qədər 170-dən çox filmdə rol alıb.

1982-ci ildə lentə alınan “Disko rəqqası” filmi isə aktyorun nüfuz qazanmasında önəmli yer tutur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.