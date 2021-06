Azərbaycan Beynəlxalq Avtomobil Daşıyıcıları Assosasiyasının (ABADA) İctimai Birliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr və marketinq şöbəsinin rəhbəri vəzifəsinə təyinat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu vəzifəyə jurnalist Ruslan Eldaroğlu gətirilib.

Qeyd edək ki, o, buna qədər ARB televiziyasında işləyib.







