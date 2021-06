QMİ "Quran" dərslərinə başladı - VİDEO

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) layihəsi olan "114 TV"nin efirində yeni proqrama start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, proqram onlayn formada "Qurani-Kərimi" oxumağı öyrənmək istəyənlər üçün nəzərdə tutulub. "Quran" müəllimi İlkin Həsənzadənin təqdimatında olan verilişin artıq ilk bölümləri yayımlanıb. Burada dərslər oxunuş və yazı qaydaları olaraq iki hissəyə ayrılır. Həm hərf və kəlmələrin səsli tələffüzü, həm də yazı qaydaları tədris olunur.

Verilişlər mütamadi olaraq "114 TV"nin rəsmi "Youtube" kanalında və digər sosial media hesablarında yayımlanacaq.

